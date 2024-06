Alessandra Zedda: «Abbiamo fatto il possibile» 

L’obiettivo era arrivare al ballottaggio, per poi potersi giocare tutte le sue carte tra due settimane. Ma il fato (e i cagliaritani) hanno deciso in modo diverso. Di sicuro come Alessandra Zedda non aveva previsto «dopo una campagna elettorale in cui, da qualche parte politica, che non è il Campo largo, siamo stati calunniati e denigrati con narrazioni fuori dalla realtà». Ma la candidata sindaca del centrodestra, uscita battuta ieri dalle urne, conosce le regole della politica fin da ragazzina. Sa che ci può stare: «Anche accontentarsi di essere solo vincitori morali». Fin dai tempi in cui, nel 1994, guidava la circoscrizione Cep-Fonsarda, per poi percorrere un cursus honorum di primo piano che l’ha portata fino alla vicepresidenza della Regione, tra un tiro da tre e un assist con le maglie della Virtus e del Cus Cagliari, in Serie A2 di basket. «Ringrazio tutti, a cominciare dal mio staff», ha detto a caldo Zedda. «Ma, evidentemente, non si poteva fare di più».

Sfiora il 35%, comunque risultato onorevole.

«Ringrazio di cuore i cagliaritani, ma la mia conoscenza della città, dei suoi umori, anche dei suoi slanci, non è bastata».

Perché?

«Ha pesato in maniera significativa il risultato delle Regionali. E poi basta guardarsi intorno: la risposta è davanti agli occhi di tutti noi».

Tutta colpa dei cantieri di via Roma e viale Trieste?

«La città non è nelle migliori condizioni e questo aspetto ha inciso in maniera significativa anche sul voto per le Comunali. Per il centrodestra il trend è negativo un po’ in tutta la Sardegna: insomma, non non c'era una predisposizione a darci fiducia».

Si è sentita abbandonata?

«No, anzi. La coalizione mi ha dato molta fiducia sul fatto che dovevamo invertire un trend pesante. Ci siamo impegnati anche basandoci sul mio rapporto privilegiato con i cagliaritani, che non è mai venuto meno. Anzi, credo che in trent'anni sia stato un crescendo».

Non trova che l’unità del centrodestra non sia più così salda?

«Non è una questione di unità, che c’è. Diciamo le cose come stanno: il centrodestra in Sardegna non è più forte come un tempo ed è questo lo spunto politico su cui dobbiamo riflettere. Comunque siamo arrivati alla ricomposizione di una coalizione dopo vari percorsi e conflitti, per qualcuno anche interiori».

Lei, dopo una lunga militanza, ha lasciato FI e ha sposato il progetto Lega.

«Mi sono avvicinata alla Lega per le elezioni regionali. Non ho più la tessera di FI e non ho la tessera di nessun altro partito. È un dialogo che dura e che adesso vedremo come continuare».

L'endorsement di Salvini, secondo alcuni, non le ha giovato.

«Questa è una parte della narrazione denigratoria di cui ho parlato. La scelta di puntare su di me è stata fatta da tutte le liste che hanno composto il centrodestra».

Ripartirete da questa sconfitta a testa alta?

«Ripartiamo da quel che abbiamo fatto in questo mese e mezzo, facendo tesoro anche di questo risultato».

Ora sarà la leader dell’opposizione?

«Certi ruoli si conquistano sul campo. Farò un’opposizione costruttiva, come negli anni della Giunta Pigliaru, in Consiglio regionale. Se però sarà necessaria un’opposizione dura, ci sarò».

Ha sentito Massimo Zedda?

«L’ho chiamato, gli ho fatto gli auguri e gli ho anche anticipato che per la nostra Cagliari lavoreremo insieme nel rispetto dei ruoli».

Si aspettava che sarebbe finita così?

«No, non c’era niente di scritto nel destino di queste elezioni amministrative. In politica si punta sempre alla vittoria. Era scritto invece il coraggio di accettare questa sfida anche davanti a un clima politico non proprio favorevole».

RIPRODUZIONE RISERVATA