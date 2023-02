Alessandra Vanzi e Marco Solari, la Post-avanguardia a Tonara  

Sempre a Vanzi e Solari si deve un rapporto a tratti innovativo con il teatro, costruito su un legame che ha mirato ad abbattere la quarta parete, saltata e fatta brillare come una santabarbara di parole, ultimo baluardo della partecipazione. Per loro due si è via via consolidata la necessità di agire nel bel mezzo del pubblico, andare in scena per strada, sugli alberi, in metropolitana: ovunque a patto di stare fuori dal teatro.

A tutte le arti sono stati applicati alcuni suffissi nel tentativo di catalogare un particolare momento storico o incasellare una precisa ispirazione. E così anche il teatro è stato a tratti post, a momenti neo e infine trans-avanguardia. Alessandra Vanzi e Marco Solari, per esempio, vengono spesso definiti, a ragione, come due figure di spicco della Post-avanguardia teatrale degli anni Settanta e Ottanta, attivi dal 1975 nella celebre compagnia “La gaia scienza” con Giorgio Barberio Corsetti.

In questi giorni sono stati a Tonara, ospiti dell’evento “Inverno al Bar…Bagia” ideato e curato da Monica Perozzi e realizzato nello spazio di Giorgio Zucca.

Alessandra Vanzi e Marco Solari, il vostro connubio è solido e duraturo. Quali sono stati i momenti salienti di questa carriera?

Solari. «Non è facile, il percorso è davvero lungo: ci siamo conosciuti e messi insieme nel 1974. E l’anno dopo siamo alla Biennale di Venezia, al cospetto di mostri sacri della ricerca internazionale come Living Theatre o Grotowski. E abbiamo partecipato a un laboratorio del grande maestro polacco: esperienza formativa. Rientrati a Roma, con Corsetti, abbiamo iniziato a lavorare su “La rivolta degli oggetti” di Majakovskij; presentato al Beat ’72, una piccola cantina di ricerca poetica. È stato un successo, che ha fatto nascere “La gaia scienza”. Gli esordi sono sempre i ricordi più saldi».

Vanzi. «Anche per me al primo posto c’è l’esperienza con Grotowski: indimenticabile. Anche se poi il nostro teatro si è allontanato da quella visione. In quegli anni eravamo sollecitati da tante suggestioni, anche statunitensi con la “Postmodern dance” e l’arte visiva. Infatti, più in generale è l’esperienza performativa ad averci caratterizzato e spinto verso un teatro aperto a tutte le altre arti, senza dare predominanza al testo o alla recitazione».

Oggi, come può essere definito il vero teatro di ricerca del quale voi siete punti di riferimento?

S. «Per fortuna esistono tante forme diverse di teatro di ricerca. Da spettatore mi piace stupirmi magari di fronte a un monologo secco , senza orpelli e luci, perché tocca il cuore o il cervello. Altre volte, invece, ricerco l’ultra-tecnologia, purché non sia uno show muscolare di tecniche. Il punto vero è che non c’è più una critica, così come l’abbiamo conosciuta negli anni Settanta, e penso a Giuseppe Bartolucci, con la smania di classificare ed etichettare le forme espressive teatrali».

V. «Non a caso la Post-avanguardia è un’invenzione di Beppe. Che a noi stava pure un po’ stretta. Penso che i giovani continueranno a inventarsi nuove forme di teatro, però negli ultimi anni ho registrato il ritorno a una struttura di teatro tradizionale, seppure con inserti tecnologici, fatto di testo e messa in scena. Mentre la ricerca oggi è più legata alla performance e alla destrutturazione, dove anche il pubblico ne fa parte. Mi manca però un aspetto importante a confronto con i nostri tempi: la leggerezza. E dire che noi eravamo persino criticati per essere troppo leggeri e veloci».

Questa assenza dipende dalla pesantezza del periodi odierno o da un vuoto culturale?

V. «Forse manca un’immaginazione più liberatoria e felice»

S. «E anche l’ironia va utilizzata di più. I teatranti a volte si prendono troppo sul serio, anche se l’aria che si respira è davvero troppo grave».

A Tonara è emerso il tema della degenerazione in tormentone del povero evento unico. Cioè?

V. «Spesso si convogliano tutte le energie in eventi che si svolgono troppo velocemente e senza lasciare traccia di sé. Ma attenzione, esistono anche eventi unici, o incontri, folgoranti. Nella nostra storia è stato folgorante Grotowski».

