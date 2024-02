«Alessandra è al servizio della Sardegna» 

Ieri la neo presidente della Regione ha trascorso la giornata tra familiari e amici. «Alessandra non aveva il sogno di diventare presidente, le piaceva l’idea di servire la Sardegna», ha detto sua madre Cecia (sopra con la figlia in una foto tratta da Instagram), «quello che dice le viene dal cuore, lo sente». Intanto, in attesa della proclamazione degli eletti prevista entro un mese, proseguono le trattative in maggioranza per la Giunta. In campo per la presidenza del Consiglio, oltre ai Dem Meloni, Comandini e Deriu, c’è anche la più votata nell’Isola, Desirè Manca (M5S).

Locci, Murgia a pagina 2