Alessandra Carta sul podio nei campionati del mondo 

C’è anche una nuorese che brilla ai campionati del mondo veterani di judo a Las Vegas che si sono conclusi due giorni fa negli Usa. Si tratta dell’atleta Alessandra Carta che ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 52 chili. A Carta, seguita dal maestro Piero Manca, per meriti agonistici internazionali è stata conferita dal presidente della federazione italiana Fijlkam, Domenico Falcone, l’alto grado di cintura nera sesto Dan. L’atleta si è detta soddisfatta per il risultato visto che ha gareggiato in una categoria di peso superiore e ha dedicato l’ennesima medaglia internazionale ai genitori e al suo allenatore Piero Manca. (f. le.)

