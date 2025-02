ales ko, real putzu avanti senza patemi 

Continua la marcia del Real Putzu, capolista dell’Over Msp. A distanza di cinque punti resta in scia la Stella Rossa Villacidro. Risale la Monreale.

Questo è l’esito di una quinta giornata di ritorno che ha confermato le posizioni di vertice della classifica. Porcu e Puddu consentono al Real di espugnare il Comunale di Usellus e piegare per 2-0 l’Ales. La Stella Rossa Villacidro non molla e risponde con una quaterna sul campo della WS10 Senorbì: Porcu e una tripletta di Agostino (capocannoniere con 22 reti) regolano la matricola del torneo, alla quale non bastano le reti di Lonis e Sirigu per riprendere a far punti dopo dodici turni. Successo anche per la Monreale, che si aggiudica lo scontro diretto col Seddori: una doppietta di Cuccu e una rete di Melis permettono ai biancorossi di accorciare a un punto sui sanluresi (in gol con Floris e Caboni) e sulla Polisportiva Villamarese 2023, che ha riposato. Finisce in parità (2-2) lo scontro diretto per i playoff tra Amatori Guspini e Polisportiva Guasila 2022, mentre la Polisportiva Isili torna al successo (2-1) con il Sant’Andrea Frius.