Oggi a mezzogiorno i cittadini presenti in Sardegna riceveranno sul cellulare un sms di allerta. Si tratta di un test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, IT-alert, per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze. I dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Sardegna emetteranno un suono diverso da quello delle notifiche abituali.