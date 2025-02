Alejandro, un narcos colombiano nelle campagne della Marmilla 

Tra i bar, le campagne, le case e le auto, con un look vintage che riporta indietro agli anni ‘80, aggiungiamo dei narcotrafficanti colombiani arrivati a dettare legge in un piccolo paese della Marmilla. Il risultato è “Gallos”, un cortometraggio indipendente che porta Segariu al centro di un’ironia cinematografica, trasportando la Sardegna nell’illegalità.

La trama

I costumi e le scelte cromatiche contribuiscono a creare la storia di Alejandro Da Vinci, narcotrafficante colombiano che, insieme ai suoi scagnozzi, attraversa l’oceano Atlantico e lo stretto di Gibilterra per stabilirsi a Segariu. Siamo nel 2020, e il protagonista ha l'ambizione di espandere il suo traffico di cocaina in Europa operando tra le tranquille campagne del paese con una copertura: un allevamento di pollame. Ma il suo piano apparentemente perfetto nasconde delle falle. Alejandro si scontrerà inevitabilmente con la comunità locale. A raccontare le varie fasi una voce di sottofondo che intreccia ironia e sarcasmo.

L’idea

Scritto, ideato, diretto e montato da Daniel Vargiu - 31 anni, videomaker freelance di Segariu, laureato all’Accademia di Belle Arti di Torino e specializzato in spot pubblicitari - il corto di 20 minuti sviluppa con ironia il tema del crimine, affrontando anche questioni sociali come l'abuso di cocaina. «È un sogno nato da una passione e ispirato alla serie “Narcos” di Netflix», spiega. «Ho coinvolto i miei amici, che sono diventati attori e collaboratori per il recupero di materiali scenici, luoghi e auto d'epoca».

Le riprese

Le riprese, con Sony a6300 e Blackmagic Cinema Camera 6K, sono iniziate nel settembre 2020, ma la pandemia ha allungato i tempi. Il montaggio è stato completato nel dicembre 2024. La prèmiere, il 4 gennaio scorso nella palestra di Segariu, ha registrato grande entusiasmo. “Gallos” è disponibile su YouTube: migliaia le visualizzazioni. Il regista mira ora a iscrivere il cortometraggio ai festival di settore, in Italia e in Europa, per ampliare il pubblico e portare ulteriormente Segariu sotto i riflettori internazionali.

I mezzi

Vargiu ha gestito ogni fase del progetto che «ha preso vita grazie a una raccolta fondi partita nell’agosto 2020 coinvolgendo sostenitori da tutta la Sardegna e persino da Belgio, Germania, Inghilterra e Spagna. Con una settantina di donazioni,abbiamo raccolto 1.500 euro», spiega il regista, che ha aggiunto 5 mila euro di tasca propria per coprire tutti i costi. Fondamentale il supporto logistico della comunità di Segariu, dalla Pro Loco all’Amministrazione.

Il cast

Il cast è composto da attori non professionisti di Segariu e vede Alessandro Vinci (30 anni) nel ruolo del protagonista Alejandro Da Vinci, Alex Lai (33 anni) in quello del sindaco Lai, Gabriele Lai (28 anni) nei panni di Su Bambino, e Antonello Palmas (32 anni) come scagnozzo secondario. Aura Mattana (27 anni), unica non di Segariu ma originaria di Quartu, interpreta Dolores, la moglie del sindaco e personaggio chiave della storia.

