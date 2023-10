Ale Depau vola a Bangkok per i mondiali di muay thai 

Volerà ai mondiali 2024 in Thailandia. Alessandro Depau, atleta della Shinobu Dojo di Bari Sardo, si è distinto all'Hearts on fire fight night. Uno dei più importanti eventi di muay thai a livello italiano che si è disputato domenica a Quartu. Ad accompagnarlo c'erano gli allenatori Alessandro Farris e Salvatore Podda. Al suo esordio in serie B, ribaltando ogni pronostico, ha vinto dominando due incontri in un complicatissimo torneo a quattro, di cui uno vinto per ko. Si è aggiudicato il viaggio e la qualifica per i mondiali che si svolgeranno a Bangkok. Della stessa scuola di Bari Sardo c'era anche Lorenzo Puddu che si è fatto notare in un bellissimo incontro, perso ai punti contro l'ex campione mondiale Wbc. (f. me.)

