Aldo Cazzullo e le risposte che cerchiamo  

C’è un tempo per ogni cosa, è scritto nella Bibbia. Un tempo per distruggere, uno per costruire, un tempo per amare, uno per odiare, un tempo per la guerra, uno per la pace. Questo è il tempo della guerra, e il testo sacro lo aveva annunciato, osserva Aldo Cazzullo che “l’autobiografia di Dio”, come ama definire la Bibbia, la leggeva fin da ragazzino. Da adulto l’ha ripresa in mano per ritrovarci le stesse suggestioni, fino a emozionarsi e rovesciare il suo agnosticismo in speranza. «Ho capito che la speranza in una vita dopo la morte, quella di rivedere i cari che abbiamo perduto, come mio padre, che si è ammalato mentre leggevo il testo sacro, non può prescindere dalla fede in Dio, e non in un Dio generico, bensì in un Dio misericordioso, nel Dio della Bibbia che ci ha creati e si prende cura di noi».

Insieme con l’autore, a ogni rappresentazione, si commuovono anche gli spettatori de “Il romanzo della Bibbia”, lo spettacolo (che è anche un libro pubblicato da HarperCollins) di e con Aldo Cazzullo, letture, canti e interventi di Moni Ovadia. Dopo aver fatto il giro dell’Italia, l’evento è approdato nell’isola: venerdì 4 luglio alle 21.30 aprirà il cartellone di Alghero Estate a Lo Quarter di Alghero; invece, domenica 6 luglio alle 20 nell'Area Archeologica di Nora, sarà il secondo appuntamento della XLIII edizione de “La Notte dei Poeti”.

Il giornalista, editorialista e inviato speciale del Corriere della Sera, andrà, infine, a Sanluri, sabato 5 luglio alle 21, per la XIV edizione della rievocazione storica di Sa Battalla (1409). Al Castello terrà un monologo su Dante, ispirato “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”, successo editoriale da oltre 250.000 copie vendute, diventato poi uno spettacolo teatrale.

“Il romanzo della Bibbia” tocca invece alcuni episodi e personaggi più noti dell’Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all’Arca di Noè, da Abramo fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia.

Perché proprio la Bibbia?

«La Bibbia è la nostra storia. È la radice della nostra cultura giudaico-cristiana ed è anche un capolavoro letterario: è scritta benissimo».

Quali sono le vicende più vicine alla sensibilità odierna?

«La Bibbia è attuale, eterna. Faccio solo qualche esempio. Dopo il diluvio, Dio invia una colomba con un ramoscello d'ulivo e l’arcobaleno: a più di 3000 anni di distanza sono ancora questi i simboli universali della pace».

Ci sono anche riferimenti alla guerra.

«La parola Palestina deriva dalla parola filistei, popolo nemico degli ebrei. Golia, il gigante ucciso da Davide, era un filisteo. Sansone viene fatto prigioniero a Gaza: il tempio di Gaza è quello che Sansone distrugge mentre muore. Con la sua morte Sansone uccide più filistei di quanti ne abbia uccisi da vivo, come se la guerra di Gaza fosse una metafora del suicidio di Israele».

Si uccide in nome di Dio.

«”Dio lo vuole" gridavano i crociati. La stessa espressione è tatuata sul petto del ministro della difesa di Trump. “Dio è con noi” era scritto sulle fibbie delle uniformi delle SS. Nella Bibbia ci sono le radici della violenza, ma ci sono anche quelle della pace e del dialogo tra gli uomini. Un passo della legge di Mosè dice: se incontri il tuo nemico, il cui asino affanna sotto il peso, fermati e aiutalo».

Lei narra, Ovadia interpreta la voce di Dio: è difficile dialogare con il padre dei padri?

«È molto bello perché Ovadia è un attore molto bravo, e con Dio è possibile confrontarsi. Sa accogliere la sofferenza umana».

A chi dedicherà il suo prossimo “romanzo”?

«A San Francesco, il più italiano dei santi. Il libro uscirà a settembre».

