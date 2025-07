Alcolock: stop alla guida per chi ha bevuto troppo 

Tempi duri per chi si mette alla guida con troppo alcol in corpo: il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ieri ha firmato il decreto che dà avvio all’uso degli “alcolock”, il dispositivo che, se il tasso alcolico del conducente fosse troppo alto, impedirebbe all’auto di partire. Il decreto definisce caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo e dà linee guida precise agli automobilisti e alle officine autorizzate per il montaggio. È una delle novità più significative introdotte dal nuovo codice della strada in vigore dal 14 dicembre.

Con l’alcolock il motore del veicolo si accenderà solo se il livello di alcol di chi guida sarà pari a zero. Il nuovo codice rende obbligatoria la sua installazione per chi è stato già trovato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l: in sostanza i recidivi potranno usare solo veicoli che siano forniti di quel dispositivo. L’alcolock può essere installato su diverse categorie di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, inoltre sono previsti obblighi specifici per i produttori che dovranno fornire istruzioni dettagliate per montaggio, uso e manutenzione. Gli installatori dovranno applicare un sigillo per prevenire ogni manomissione.

