«Alcolici, un timbro per i minorenni» 

È inserito nella bozza del protocollo d’intesa contro la mala movida, approvata dalla giunta, e in attesa di essere firmata da Prefettura, associazioni di categoria del settore della ristorazione e forze dell’ordine, ma ha già creato parecchie polemiche: un “timbro” a inchiostro lavabile da applicare «su una parte ben visibile del minorenne» per evitare che possa chiedere alcolici o cerchi di giocare alle slot machine vietate agli under 18 in un altro locale dopo che un primo esercente gli ha rifiutato un drink o la possibilità di giocare. Si è subito sollevato un polverone e lo stesso sindaco Massimo Zedda ha commentato: «Si tratta di una bozza da limare».

Il via libera

Il prefetto Giuseppe Castaldo, dopo l’istituzione della zona rossa in piazza del Carmine, aveva annunciato il rinnovo a breve del patto sulla sicurezza con il comune di Cagliari. E la giunta ha fatto il primo passo approvando la bozza del protocollo d’intesa che poi dovrà essere siglata dallo stesso primo cittadino Massimo Zedda e il prefetto, ma anche da questore, comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, Asl 8, Camera di Commercio, Confcommercio e Confesercenti. E ci sono già dei passaggi che, viste le reazioni, difficilmente potranno far parte del documento finale. Uno di questi è quello della modalità per evitare che un minorenne possa acquistare alcolici dopo essere stato respinto in un primo locale. La tecnica del “timbro” non piace e ha scatenato polemiche.

Gli altri punti

Tra i punti previsti nell’accorso, diversi riguardano i titolari di locali, pub, ristornati e discoteche nel contrasto ai comportamenti legati alla malamovida. «Impianti di videosorveglianza con telecamere efficienti puntate sulle via d’accesso, non sulla pubblica via, con l’obbligo di mantenere le registrazioni per tutto il tempo concesso dal garante della privacy. Rispetto degli orari di somministrazione degli alcolici. L’adozione del “codice di condotta” dell’avventore». Nel protocollo ci sono poi tutti gli impegni che prenderanno le altre parti coinvolte nell’accordo.

Le perplessità

«Serve equilibrio», fa già sapere la Fipe Confcommercio con il presidente Emanuele Frongia, «e non si può mettere sullo stesso piano chi gestisce una discoteca con chi porta avanti un bar di quartiere. L’obiettivo deve essere quello di rafforzare la sicurezza senza penalizzare le imprese che rispettano già regole e orari». Tra le misure anche quella di individuare un «referente della sicurezza per il locale», da comunicare alla Questura di Cagliari e per conoscenza alla Prefettura. Previste premialità per gli esercenti virtuosi. Speciali disposizioni anche per le discoteche per favorire «l’impiego di metal detector palmari all’ingresso dei locali al fine di evitare l’introduzione di armi, oggetti atti ad offendere ovvero spray urticante». Il protocollo chiede anche misure per l’impiego di almeno due vigilantes. (m. v.)

