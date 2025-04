Alcolici ai minorenni, chiuso un locale alla Marina

L’intervento è scattato quando i poliziotti hanno visto che venivano venduti alcolici a minorenni, addirittura a ragazzini sotto i 14 anni. Con questa accusa il questore ha disposto la chiusura per sette giorni del locale Arcobaleno, in piazza Sant’Eulalia.

Sono stati gli agenti della squadra Amministrativa della Polizia a effettuare una serie di controlli alla Marina nell’ultimo weekend, verificando soprattutto il rispetto delle normative a tutela dei minorenni. Così, secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti, il personale dell’Arcobaleno avrebbe venduto alcolici a tre ragazzini (uno di 13 anni). Da qui la disposizione del questore con la chiusura per una settimana, notificata al responsabile del locale (un cittadino del Bangladesh) martedì. Un provvedimento previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente al Questore di intervenire in maniera cautelare per prevenire le situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini. I servizi per il contrasto della malamovida, come disposto dal prefetto, durante i consueti comitati convocati con cadenza settimana, proseguiranno anche nelle prossime settimana, non solo alla Marina ma anche negli altri quartieri del centro storico. (m. v.)

