«Alcolici a minorenni e degrado sociale: servono più controlli» 

Mercoledì i comitati del centro storico Apriamo le finestre alla Marina, Casteddu de Susu, Comitato Via Cima e Via Spano, Rumore no grazie e VivereAVillanova, hanno partecipato al tavolo del Comitato ordine e sicurezza. All’incontro, convocato dal prefetto, hanno partecipato il sindaco e i responsabili delle Forze dell’ordine. «Ancora una volta, come associazione, abbiamo voluto evidenziare il forte senso di illegalità diffusa in cui si trova il nostro quartiere, dal problema del consumo di alcool dei minorenni e non, al degrado sociale e del territorio che ne consegue», scrivono in una nota i componenti dei comitati. «Abbiamo chiesto l'applicazione del Regolamento di polizia e sicurezza urbana e soprattutto che si attuassero degli interventi di prevenzione e di controllo continuo del territorio e di alcuni locali. Sicuramente non sarà un'attività facile ma speriamo veramente che, qualsiasi intervento, sia di carattere preventivo che di controllo, possa contribuire a cambiare qualcosa e possa aiutare a ridare un po' di dignità al quartiere perché così non è possibile andare avanti. È emersa dalla riunione la volontà di collaborazione con tutte le forze coinvolte e questo è fondamentale perché si deve operare su molteplici livelli di intervento. Comunque da parte del Prefetto e delle forze coinvolte c'è stata la promessa che sarebbero stati intensificati i controlli. C'è tanto da fare visto che nel quartiere c'è stato un altro episodio di violenza contro un ristoratore. Ci auguriamo – concludono - che le azioni proposte portino a ridare la giusta vivibilità al centro storico».

