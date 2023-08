Alcol, violenza e troppe armi La movida diventa Far West 

Alcol, violenza e coltelli. Troppi coltelli. Una miscela incendiaria pericolosissima, pronta a divampare per una banale provocazione: una sigaretta negata, uno sguardo frainteso o un apprezzamento a una ragazza. Una miscela che negli ultimi anni ha troppe volte trasformato la movida sul lungomare del Poetto – sia sul versante cagliaritano che su quello quartese – in un campo di battaglia. Purtroppo con conseguenze a volte tragiche.

Anche all’alba di ieri – stando alla prima ricostruzione delle forze dell’ordine – non sarebbero mancati questi ingredienti: alcol, violenza e coltelli. Un’alba di sangue, l’ennesima. L’improvvisa aggressione, le urla, un giovane che si accascia in una pozza di sangue. Poi la corso all’ospedale Brotzu di Cagliari in ambulanza e infine la morte di Luca Mameli, 35 anni di Capoterra. Un delitto assurdo, senza senso col suo paese ora sotto choc, a piangere “un ragazzo perbene».

Troppa violenza

Così il lungomare del Poetto è stato teatro di un altro episodio di sangue. L’ennesimo. Un delitto terribile in un luogo di divertimento e festa, apparentemente tranquillo, ma dove periodicamente esplode la violenza senza senso. L’ultimo episodio risaliva allo scorso giugno, quando un 22enne finì in coma in ospedale a causa dei calci e dei pugni ricevuti nel corso di un violentissimo pestaggio. Due i giovani arrestati nella circostanza dai carabinieri del Radiomobile di Quartu a conclusione delle indagini coordinate dai capitani Michele Cerri e dal tenente Ignazio Cabras. I due finirono in carcere a Uta per tentato omicidio aggravato.

Risse e katane

A inizio agosto del 2020 scoppiò invece un’altra rissa fra gruppi di giovanissimi per uno sguardo rivolto con troppa insistenza a una delle loro ragazze. Nell’occasione comparve in mano a uno dei protagonisti anche una micidiale katana. Pochi giorni dopo un’altra aggressione: alcuni ragazzi furono aggrediti e derubati dei telefoni.Il 17 agosto sempre del 2020 a essere denunciati furono invece alcuni minorenni algerini con l’accusa di aver preso parte a una rissa avvenuta la mattina di Ferragosto.

E ancora: nel 2018, sempre ad agosto, due gruppi rivali si affrontarono nei parcheggi davanti a una discoteca. Ad avere la peggio furono tre ragazzi ventenni di Selargius ritrovati da Polizia e 118 pesti e malconci. Anche in questo caso una parola di troppo o un apprezzamento non gradito provocarono il regolamento di conti nei parcheggi e nelle strade davanti a una discoteca.

Coltelli e alcol

Gli episodi sono decine, insomma. Ma ad allarmare è la sempre più frequente comparsa dei coltelli. Con una frequenza mai vista in passato. E a fare da sfondo c’è il consumo di alcol e droghe, con le ambulanze del 118 che ogni fine settimana, proprio lì al Poetto, sono costrette a fare gli straordinari per soccorrere decine di ragazzi e ragazze in coma etilico. Polizia e carabinieri al Poetto ci passano spesso. Anzi negli ultimi tempi i controlli sono stati rafforzati anche su richiesta della Prefettura. Ma l’imprevedibile qui, è sempre dietro l’angolo. E non solo durante l’estate. Basta un apprezzamento poco gradito, o un bicchiere di troppo a far volare pugni e calci, danneggiando anche l’immagine del Poetto e delle attività imprenditoriali che investono e vorrebbero solo poter lavorare in tranquillità.

