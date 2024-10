Alcol, uso di whatsapp e velocità Cagliari diventa un caso con oltre mille incidenti all’anno 

A volte c’è il segno di una frenata, il vetro di un fanale, nei casi più gravi le macchie di sangue sbiadite dal sole o dalla pioggia. Il resto, nelle strade più pericolose di Cagliari rimane uguale o addirittura peggiora. I numeri, contenuti in una mozione presentata in Consiglio comunale (e votata all’unanimità) da Roberta Sulis (Forza Italia) dicono che ogni giorno sulle strade del capoluogo si registrano tre incidenti, più di mille all’anno quindi. Un incidente al giorno, in media, solo sull’Asse mediano: la bretella che collega il nord al sud del capoluogo è certamente la più pericolosa (insieme a quella parallela, l’Arginale), qui l’amministrazione ha registrato punte di velocità oltre i 190 chilometri orari.

L’allarme

Sconfortante, poi, il dato sul numero dei morti: erano 8 nel 2023, sono già 6 nei primi 9 mesi e mezzo del 2024. Nelle strade più pericolose, le situazioni critiche che hanno provocato morti o feriti sono ancora lì, pronte a fare altre vittime. Viale Marconi, viale Poetto, via dell’Abbazia, via Is Mirrionis, via Cadello, via Torricelli, via Roma, viale Colombo, via Cornalias, viale Ferrara, solo per citarne alcune. «I problemi di sicurezza stradale provocano un numero elevato di vittime o di invalidità civili, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita delle persone e sul piano sociale e sanitario», spiega Roberta Sulis, medico e consigliera comunale. Oltre un milione di euro per ogni ferito grave, tra ricovero, operazioni chirurgiche, riabilitazione e pensioni di invalidità, stima l’associazione Utenti trasporto pubblico. «Per questo motivo», aggiunge, «occorre attivare campagne di educazione alla sicurezza stradale rivolte a ogni fascia d’età».

Il Comune

Il Comune annuncia un programma di interventi sulla sicurezza a stretto raggio: «Installeremo nuovi autovelox», alcuni accesi e altri no, «sempre ben visibili che saranno montati nelle strade più pericolose con l’obiettivo di scoraggiare la velocità e migliorare la sicurezza», spiega l’assessore comunale alla Viabilità Yuri Marcialis. «Parallelamente, interverremo diminuendo in alcuni casi la sezione stradale che costringe a ridurre la velocità, e realizzando attraversamenti pedonali rialzati e costruendo delle rotatorie, per esempio in viale Poetto», aggiunge.

Il problema

Indipendentemente dalla cause di ogni incidente, «c’è un problema legato alla mancata organizzazione del flusso veicolare e pedonale», dice Italo Meloni, direttore del Cirem e docente di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari. «A Cagliari ci sono strade che assolvono a tutte le funzioni, trasportistiche, commerciali, residenziali e scolastiche, senza avere una gerarchia. Se si prende a titolo di esempio via Is Mirrionis, dove ci sono residenze, ospedale, parcheggi, pista ciclabile e bus, è evidente che il rischio di incidenti è più elevato». In questa logica, «stesso discorso vale per via Roma dove sono stati eliminati gli attraversamenti pedonali» di fronte a piazza Matteotti (per non ingolfare il traffico) «ma non sono stati sistemati i dissuasori per impedire ai pedoni, i crocieristi, in questo caso, di attraversare. Questo è un altro esempio», conclude il professor Meloni, «di mancata gestione complessiva della mobilità» ( ma. mad. )

