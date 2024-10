Alcol, risse, malori: caos alla Marina 

La Marina nel weekend fino alle 18 è sempre la stessa: passeggini, famiglie, ristoratori che preparano per la cena. Poi arriva “l’altra” Marina, la gemella adolescente, molesta e senza freni. Quasi ci fosse un orologio virtuale a battere i rintocchi, poco dopo le sette di sera il sipario si apre e racconta l’altra vita del quartiere: una bolgia di adolescenti fatta di risse in stile Fight club, grida, bestemmie, malori, vomito, urina, bottiglie di vodka, di birra e bicchieri abbandonati dappertutto. L’alcol scorre a fiumi, l’odore di marijuana è fortissimo e le centinaia di ragazzine e ragazzini che si accalcano nelle stradine, da via Baylle a Piazza Sant’Eulalia, da via Napoli a via Sicilia, barcollano già. Ma non mollano. Anzi. Rilanciano fino a notte fonda, finché la scena non se la prendono quelli più adulti. Che seguono lo stesso copione: alcol, risse, urla.

Nel caos

Il prologo di un ennesimo sabato di disagio giovanile è l’urlo di una ragazzina di appena 14 anni, 40 chili, forse, considerando anche gli anfibietti con le borchie che porta ai piedi, che poco prima delle 20 squarcia il chiasso della malamovida in via Baylle. Ha appena incontrato una giovane mamma in bicicletta (con la figlia) che per farsi largo tra la fiumana di giovani, accidentalmente, le pesta un piede. Un commento di troppo, l’alcol in corpo a fare da detonatore, e subito volano calci, schiaffi e anche capelli, che l’una tenta di strappare all’altra. Con un gruppo di una ventina di altri giovanissimi a incitare. Solo l’intervento degli operatori dell’Ifos, psicologi ed educatori che nel fine settimana arrivano alla Marina per combattere il disagio giovanile (il progetto, ComuniTeen, è dell’amministrazione), evita il peggio. «Lo vede che cosa succede alla Marina?», dice una residente mentre esce dal portone di casa. «Scrivetelo che qui siamo allo sbando, ditelo che non c’è un agente delle forze dell’ordine».

Il ritrovo

Il sabato sera dei giovanissimi alla Marina comincia sempre da un punto: piazza Aramu, di fronte al McDonald’s. È qui che si danno appuntamento, è sempre qui che tornano dopo le “vasche” per le strade del quartiere alla ricerca di alcol in uno dei market aperti nel quartiere. Cosa bevi? «L’angelo azzurro», risponde un ragazzino, capelli colorati sale e pepe, appoggiato alla ringhiera che separa la piazza dalla strada. Avrà appena 14 anni. Che cos’è? «Gin, vodka e sciroppo», che dà il colore azzurro al cocktail. «È buono, è il terzo che bevo». Sono solo le 20.30. «Io Jager e cola», rilancia l’amico accanto. «Se lo vuoi, te lo fanno qui sotto». “Qui sotto” è uno dei market della Marina aperti fino a tardi: i titolari avrebbero il divieto di vendere alcol ai minorenni e di venderlo a chiunque da asporto dopo le 22. «Ai minorenni mai», giurano tutti. Ma non è vero, perché il via vai per tutta la notte di giovani che girano con un bicchiere in mano e le buste azzurre che contengono bottiglie di vodka, birra, etc. testimoniano un’altra storia.

Senza controllo

Si va avanti così per tutta la notte: più passano le ore, più l’alcol entra in circolo e più è facile che un falso allarme (ammesso che ne esiste davvero uno, oltre al disagio dei giovani) per accendere una rissa. «Andiamo, andiamo», grida quello che ha tutta l’aria di essere un leader. Corre verso via Dettori, sferra pugni nell'aria, come se un punchingball immaginario fosse davanti a lui. Il branco lo tallona, le ragazzine incitano, si caricano tutti con le urla: sembrano pronti a entrare in azione. Poi per fortuna evapora tutto. Ma sono pronti a ricominciare daccapo. Ecco la malamovida della Marina. Che poi movida la chiamano così solo sui giornali e in tv. Loro che ci stanno in mezzo e che la generano usano un altro termine: «Divertimento».

