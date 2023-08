Alcol e velocità: strage di patenti 

Ben 33 patenti sequestrate tra domenica e Ferragosto dagli agenti della Polizia Stradale. È l’esito dei controlli da parte delle pattuglie nelle principali strade del sud dell’Isola, in particolare le statali 131, 554 e 125 oltre ad alcune delle vie più trafficate nell’hinterland cagliaritano, soprattutto nelle zone della costa.

Al lavoro, per i servizi di controllo, decine e decine di agenti della sezione della Polizia Stradale di Cagliari, in collaborazione con il personale dei distaccamenti di Carbonia, Muravera e Sanluri. Alla fine sono state emessi verbali per 134 illeciti amministrativi. Ben 27 i casi accertati di eccesso di velocità con il superamento dei limiti andato oltre i 40 chilometri orari, come rilevato dai poliziotti. Sono stati sorpresi nove automobilisti che non avevano la copertura assicurativa del proprio veicolo: «Mi sono dimenticato», è stata la scusa maggiormente utilizzata. Le irregolarità riguardavano scadenze anche di parecchi mesi.

Sei gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza: in un caso il conducente aveva un tasso di alcol nel sangue superiore di oltre quattro volte rispetto a quanto consentito. Un altro automobilista invece è risultato positivo dopo gli accertamenti svolti dal medico della Polizia di Stato. Si tratta, come fanno sapere dal comando della Stradale di Cagliari, di persone con età diverse: alla fine la media è di trenta anni. E non sono mancati i giovanissimi: sempre più spesso rischiano mettendosi alla guida ubriachi o comunque dopo aver bevuto alcolici. Le vetture sequestrate sono state sette, tre i fermi amministrativi (uno per guida senza patente).

Il bilancio complessivo è di 33 patenti ritirate per diversi illeciti e irregolarità, con 420 punti decurtati dai documenti di guida. «L’obiettivo dei controlli e dei pattugliamenti della Polizia Stradale è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale», viene ribadito dal comando cagliaritano. Nessun obiettivo di “fare cassa” o punire per forza: i servizi di controllo con i posti di blocco hanno sempre una finalità di prevenzione. (m. v.)

