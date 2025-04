Alcol e risse, identificate 500 persone 

Se per dare un freno al disagio giovanile è necessario un patto sociale tra istituzioni, la prevenzione con la presenza della forze dell’ordine nei maggiori punti di ritrovo dei minorenni è certamente un deterrente. Così anche nell’ultimo weekend e in questi giorni che anticipano la Pasqua i servizi della Polizia di Stato sono stati intensificati. Più di 500 le persone identificate (molti i minori) sia alla Marina che nella zona del centro commerciale Le Vele (dove a fine mese c’è stata una rissa tra numerosi ragazzini su cui sono in corso le indagini): dall’inizio dell’anno gli agenti hanno schedato oltre 700 minorenni, riaffidandone una decina ai genitori per reati come furti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Arresti per droga

Durante i servizi svolti – coinvolti Squadra volante, commissariato di Quartu, Reparto prevenzione crimine di Abbasanta, Reparto Mobile – gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone per spaccio: due stranieri (tunisini) sono stati bloccati in piazza del Carmine (nascondevano le dosi di cocaina nei capelli) mentre un cagliaritano, Massimo Zoncheddu, 56 anni, è finito in manette a San Michele in quella che, secondo le accuse, era una base dello spaccio (sequestrati 40 grammi di hascisc e quasi tremila euro). Dopo il processo per direttissima, hanno ottenuto i termini a difesa: i due stranieri sono tornati in libertà, Zoccheddu (difeso dall’avvocata Roberta Boi) con l’obbligo di dimora e di non allontanarsi dal domicilio durante la notte.

Cyber bullismo

I servizi rivolti alla prevenzione del disagio minorile sono stati fortemente voluti dal questore Rosanna Lavezzaro, particolarmente sensibile anche al problema del bullismo. «Uno strumento», ricorda, «per il contrasto al cyber bullismo è l’ammonimento che, se attuato come la legge lo aveva immaginato, potrebbe prevenire ed evitare che alcune situazioni degenerino. L’ammonimento si attiva su richiesta del minore vittima di cyber bullismo, assistito dai genitori, che chiede al questore un intervento. Ecco perché è necessario far conoscere questo strumento nelle scuole e nelle famiglie. I genitori devono capire che il loro figlio potrebbe non essere l’unica vittima. Esorto i genitori dei ragazzi, che purtroppo incappano in questo fenomeno, a non mettere la testa sotto la sabbia ma a tirare fuori il problema e darci la possibilità di intervenire quando è ancora possibile farlo».

