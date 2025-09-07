Alcol e risse: è tornata la malamovida 

Cinque ragazzine, pantaloncini in jeans, sneakers e brufoletti tipici dell’età, crollano improvvisamente a terra in via Sant’Eulalia dopo una gara di binge drinking a base di vodka e cocktail preparati sul momento con alcolici e bevande acquistati in qualche market. Sono appena le 19. Poco dopo, due ragazzini in via Barcellona si affrontano a calci e pugni in stile fight club: il primo scaglia con forza una bottiglia di vetro addosso all’altro da distanza ravvicinata. Le urla montano, i ragazzi non si mollano. Uno finisce a terra, l’altro lo prende a calci.

Degrado

È il caos, fino a quando qualcuno interviene: arriva anche l’ambulanza per soccorrere i due giovani ricoperti da una maschera di sangue che, dicono altri ragazzini che fanno da spettatori, «fanno parte dello stesso gruppo». Cinquanta metri più in là, a Stampace, la rissa tra adulti in via Sassari con lanci di sedie e tavolini, e davanti alla chiesa di Sant’Anna un’altra rissa a colpi di pugni e bottigliate sedata solo dall’arrivo dei carabinieri. Basta un banale apprezzamento, un’occhiata di troppo, una parola “sbagliata”, l’alcol in corpo a fare da detonatore, per far scattare la rissa. Sono giovanissimi e, apparentemente, anche senza scrupoli. I più piccoli hanno 12 anni, ma tra i violenti ci sono anche maggiorenni e tantissime ragazzine. La movida violenta è ancora protagonista il sabato sera: Marina e Stampace tornano a essere (o forse non hanno mai smesso di esserlo) teatro di guerriglie tra ragazzini ma anche tra adulti.

La Marina

Basta tuffarsi nella “tonnara” di piazza Sant’Eulalia dopo le 18 di sabato per rendersene conto. Incrociare lo sguardo dei ragazzini che sfilano, con i cocktail in mano. E sufficiente seguire le urla o il rumore del vetro calciato in terra.

L’alcol scorre a fiumi, l’odore di marijuana è fortissimo e le centinaia di ragazzine e ragazzini che si accalcano nelle stradine, da via Baylle a Piazza Sant’Eulalia, da via Napoli a via Sicilia. Sabato scorso, di fronte alle urla e alle risse che scoppiavano una dietro l’altra, in piazza Sant’Eulalia è intervenuto anche il prete, costretto a interrompere per qualche minuto la messa, per provare a riportare la calma.

Il sabato sera dei giovanissimi alla Marina «è un copione che si ripete ogni settimana», denunciano i residenti, sempre uguale a se stesso e comincia sempre da un punto: piazza Aramu, di fronte al McDonald’s. È qui che si danno appuntamento, è sempre qui che tornano dopo le “vasche” per le strade del quartiere alla ricerca di alcol in uno dei market aperti nel quartiere. La novità, confessa Edoardo (nome di fantasia, ha 13 anni) sono «i “bro”». Chi sono? «Amici maggiorenni, nostri amici, che comprano per noi i cocktail. Qualcuno preferisce non vendercelo più, prima avevano meno paura, ma così riusciamo a superare l’ostacolo e ci divertiamo».

Senza controllo

Urla, botte, risse, alcol: va avanti così per tutta la sera fino alle 22: naturalmente, più passano le ore, più l’alcol entra in circolo e più è facile che un falso allarme (ammesso che ne esiste davvero uno, oltre al disagio dei giovani) per accendere una rissa.

Le chiamate alle forze dell’ordine arrivano da ogni strada del quartiere, e rimbalzano dall’altro versante, a Stampace, dove prima la rissa in via Sassari, poi quella davanti alle scalette della chiesa di Sant’Anna, si trasformano in un miscuglio di grida. Non solo in italiano, perché alcuni protagonisti sono stranieri. «Dateci una mano», dice un residente che abita di fronte alla chiesa. «Ormai va sempre peggio».

