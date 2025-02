Alcol e farmaci, allarme rosso per il mix letale 

Mix di superalcolici e psicofarmaci assunti spesso senza la piena consapevolezza dei rischi che si corrono. Ad abusarne sono soprattutto i giovanissimi e ora l’emergenza che mette in allarme genitori e medici, è anche al vaglio delle Procure generale e minorile.

«Le miscele sono un rischio letale: possono portare all’arresto cardiaco o respiratorio», spiega Salvatore Lorenzoni, presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Sassari. «Le benzodiazepine in abuso possono provocare insufficienza respiratoria, ma dal punto di vista comportamentale può inibire e determinare effetti di paradossi con maggiore irritabilità e aggressività», evidenzia lo specialista in medicina legale. «Il mix di alcol e questo farmaco, assunto in grandi quantità, ha un effetto inibitorio sui centri della respirazione a livello di sistema nervoso centrale che si amplifica a vicenda, creando gravi danni».

Le segnalazioni delle famiglie, a Porto Torres, hanno messo in evidenza il sistema delle ricette falsificate, modificate dai giovani tramite un’applicazione sul telefonino per inserire le prescrizioni di psicofarmaci. I genitori disperati si sono rivolti all’avvocata Sara Dettori che ha depositato un esposto alla Procura generale e minorile. «Un fenomeno preoccupante e difficile da controllare – aggiunge Lorenzoni – specialmente adesso che i giovani sono diventati esperti ad intercettare farmaci e sostanze ad uso farmacologico anche con canali alternativi, in particolare su internet. Speriamo nella ricetta dematerializzata, più difficile da falsificare». Qualche giorno fa un medico ha intercettato una ricetta falsa a suo nome, episodio che ha segnalato all’Autorità giudiziaria. ( m. p. )

