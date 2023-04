Alcol e droga tra i tredicenni 

Iniziano a fumare tabacco alle elementari, e si approcciano ad alcol e droga già dai 13 anni, con grande frequenza al poliuso per lo sballo, col mix di droga e alcol. Recenti studi Hbse (comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) hanno evidenziato un triste primato per la Sardegna, con Nuoro che ha il record nel record: si inizia a bere e usare marijuana già da 13 anni. L’allarme lanciato dal questore, Alfonso Polverino, sull’uso di cannabinoidi anche nei giovanissimi non scuote le scuole. Nonostante la sostanza stupefacente arriva tra i banchi e soprattutto nei bagni degli istituti. «La settimana scorsa un dirigente ci ha chiamato perché ha scoperto della droga nei bagni della scuola», ha rivelato Polverino. La conferma dalla dottoressa Rosalba Cicalò, che da pochi giorni ha lasciato la direzione del Serd di Nuoro: «Da sette anni l’ingresso dei minori al Serd avviene meno per spontaneità e più perché inviati dai Tribunali dei minori». Spesso sono giovanissimi che hanno già intrapreso un percorso penale. Ma i presidi non sono preoccupati.

Le realtà

Da anni carabinieri e polizia, con la collaborazione degli istituti superiori, favoriscono i controlli antidroga nelle scuole. Ma l’uso di sostanze tra minori cresce. «C’è stato un cambiamento degli utenti del Serd - spiega Cicalò - negli ultimi anni arrivano anche giovanissimi. Ragazzini di 14 anni dove abbiamo rincontrato un incremento molto precoce di utilizzo di alcol, collante di tutte le sostanze che i ragazzi assumono, anche droghe. Gli studi Hbsc sul mondo giovanile dalla prima adolescenza hanno fatto emergere in Sardegna un triste primato, l’età d’inizio all’assunzione di alcol è la più bassa d’Italia, e molto di più a Nuoro dove si inizia già a 13 anni, anche tra le ragazzine. I minori arrivano ai nostri servizi perché i genitori più attenti notano un comportamento diverso nel rendimento scolastico, del giro di amicizie, nell’abbandono di interessi. O vengono inviati dalla neuropsichiatria infantile perché è stato rilevato un disturbo. Sempre più spesso segnalati dal Tribunale di minori, adolescenti già nel circuito penale dello spaccio. Dieci anni fa avevamo qualche 18enne, ora seguiamo una cinquantina di minori anche di 14 anni - sottolinea Cicalò - si inizia col tabacco già alle elementari dove troviamo ragazzini dipendenti dalle sigarette che aprono un cancello nel sistemo nervoso ad altre sostanze».

Le scuole

«Collaboriamo con le autorità - dice Antonio Fadda del liceo Asproni - ma non conosco fenomeni che avvengono nel nostro istituto. Siamo pronti a intervenire». Molti presidi non rispondono al telefono, ma alle Medie mostrano attenzione al fenomeno. «Il nostro è un controllo e una vigilanza continui in classe e in tutti gli spazi - spiega Graziella Monni della numero 4 - facciamo prevenzione, anche sul bullismo, con un avvocato». Miria Cucca, dirigente a San Pietro, spiega: «C’è attenzione a tutte le problematiche, non abbiamo mai avuto segnalazioni».