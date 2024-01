Alcol e droga, numerosi posti di blocco  

Vasta operazione nelle ultime due notti per il controllo del territorio di Quartu e dell’hinterland con la mobilitazione di diverse pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri. Impegnate anche diverse pattuglie delle stazioni di Monserrato, Selargius, Sinnai, Sestu e Maracalagonis.

Il servizio disposto dal capitano Ignazio Cabras, comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, è stato portato avanti con posti di blocco nelle strade di maggior rischio, consentendo di controllare decine di persone. Diversi anche i test del tasso alcolemico effettuati.

Controlli sono stati effettuati anche per porre freno a eventuali traffici anche di piccole quantità di sostanze stupefacenti durante le ultime feste. Proprio in questo contesto non sono mancati gli appostamenti fuori di diversi locali pubblici.

Un giovane è stato segnalato al prefetto dopo essere stato trovato in possesso di piccole quantità di droga leggera per uso personale. I controlli sono stati estesi anche sulle strade per garantirne la sicurezza: i controlli sul rispetto dei limiti di velocità hanno interessato anche la litoranea del Poetto e via Leonardo Da Vinci nel litorale di Quartu, da tempo teatro di gravissimi incidenti, purtroppo anche mortali. L’ultimo, otto giorni fa, è costato la vita ad un ragazzo di 20 anni di Quartu, uscito fuori strada a Flumini con la sua auto.

Da qui la necessità di rafforzare i servizi di controllo in questa strada e nelle zone limitrofe, soprattutto nelle ore della notte.

