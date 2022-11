Alcol e droga, il centro in mano ai baby vandali 

Il ritrovo preferito è davanti ai servizi igienici accanto alla scuola media di via Bixio, per poi spostarsi anche sotto il ponte di legno costruito sopra Riu Nou. «Mangiano, bevono e lasciano rifiuti ovunque», dice un altro residente, «la nostra unica speranza è che con il freddo finisca questa situazione. Durante l’estate, era un continuo via vai, chi arrivava in bicicletta e chi in motorino».

Lo confermano le siringhe usate che puntualmente ogni mattina vengono ritrovate davanti allo stabile dei bagni pubblici, accanto alla piazza che ogni settimana ospita il mercato rionale. «La sera la situazione qui degenera, abbiamo persino paura di uscire per mettere fuori il contenitore della spazzatura», racconta un residente che chiede l’anonimato «perché», dice, «temiamo ritorsioni. Qualcuno ha provato a parlarci, a farli ragionare, ma in cambio ha ricevuto solo insulti e minacce. Da soli non riusciamo a mandarli via».

Le segnalazioni sono all’ordine del giorno, mentre la preoccupazione di chi vive a ridosso di piazza Martiri di Buggerru continua a crescere. Lì dove ogni sera, così raccontano i residenti della zona del centro di Selargius, c’è il solito raduno di ragazzini che, oltre a consumare alcolici, fanno uso di droghe.

Insulti e minacce

Lo confermano le siringhe usate che puntualmente ogni mattina vengono ritrovate davanti allo stabile dei bagni pubblici, accanto alla piazza che ogni settimana ospita il mercato rionale. «La sera la situazione qui degenera, abbiamo persino paura di uscire per mettere fuori il contenitore della spazzatura», racconta un residente che chiede l’anonimato «perché», dice, «temiamo ritorsioni. Qualcuno ha provato a parlarci, a farli ragionare, ma in cambio ha ricevuto solo insulti e minacce. Da soli non riusciamo a mandarli via».

Il tappeto di spazzatura

Il ritrovo preferito è davanti ai servizi igienici accanto alla scuola media di via Bixio, per poi spostarsi anche sotto il ponte di legno costruito sopra Riu Nou. «Mangiano, bevono e lasciano rifiuti ovunque», dice un altro residente, «la nostra unica speranza è che con il freddo finisca questa situazione. Durante l’estate, era un continuo via vai, chi arrivava in bicicletta e chi in motorino».

Lo spettro del passato

La paura è che in città torni l’incubo droga vissuto negli anni ’80, quando Selargius era la meta preferita dei tossici dell’hinterland. Timore che riguarda piazza Martiri di Buggerru, ma non solo: mesi fa, la presenza di alcune siringhe usate e gettate era stato segnalato nel parco giochi di piazza Si ‘e Boi e davanti alla scuola elementare di Santu Nigola, con l’inevitabile preoccupazione di mamme e papà dei piccoli scolari. Siringhe che puntualmente vengono rimosse dagli operatori ecologici su richiesta dal Comune. «Ma non basta», dicono i residenti a ridosso di via Bixio. «Il giorno dopo la situazione è sempre la stessa. Non chiediamo un presidio fisso, ci rendiamo conto che non sarebbe possibile, ma più controlli sì. La sera qui sembra quasi terra di nessuno, tutti sanno ma il Comune, a parte gli interventi di pulizia, non fa niente. Eppure, oltre ai disagi creati in questa zona, c’è il fatto che stanno vandalizzando uno spazio comunale fra scritte sui muri e porte danneggiate, per non parlare dei rifiuti che abbandonano ogni sera davanti ai bagni pubblici e sotto il ponte».

Interventi di pulizia

Un problema che in Municipio conoscono bene. «Comprendo e condivido la preoccupazione dei miei concittadini», ammette il sindaco Gigi Concu. «Purtroppo è da qualche tempo che riceviamo frequenti segnalazioni per il ritrovamento di siringhe in alcune zone del territorio, che puntualmente rimuoviamo subito. Stiamo facendo il possibile per risolvere il problema all’origine», assicura, «intanto ciò che possiamo fare è incrementare ulteriormente i controlli».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata