Alcol, droga, farmaci: allarme giovani 

Non c’è solo il “binge drinking”, la sbronza del sabato sera. A Oristano l’ultima tendenza tra i giovanissimi è l’abuso simultaneo di alcol e droga. Il quadro tracciato dal Serd, unità operativa della Asl che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle diverse forme di dipendenza, fa rabbrividire.

L’allarme

«Negli ultimi dodici mesi abbiamo registrato 1.500 accessi - fa sapere la direttrice del servizio, Paola Milia - rispetto al 2021 c’è stata un’impennata del 20%». I pazienti seguiti stabilmente oscillano tra gli ottocento e i mille, due su dieci sono donne.

Ma il dato che più spaventa riguarda le fasce di età. Il 10% degli assistiti ha tra i 14 e i 17 anni, il 20 tra i 18 e i 24 «ma ci sono casi limite, come il tredicenne arrivato su segnalazione delle forze dell’ordine per abuso di cannabinoidi», aggiunge Milia. La voglia di sperimentare, di provare emozioni forti, il tentativo di superare un profondo senso di solitudine, di attirare l’attenzione o semplicemente l’esigenza di “uniformarsi” al gruppo. È lungo l’elenco dei motivi che spingono gli adolescenti a trasgredire e ad alzare sempre più l’asticella.

I casi

«Purtroppo è tornato in voga il consumo di eroina, cocaina, droghe sintetiche e dopo anni abbiamo rivisto pazienti iniettarsi in vena le sostanze - prosegue Paola Mila - trai giovanissimi sta prendendo piede un altro fenomeno: l’abuso di farmaci, arrivano perfino a sniffare gli antinfiammatori».

La parte più difficile per il Serd, che si avvale di un’équipe composta da un medico psichiatra, un infermiere, uno psicologo e un educatore, è aiutare i ragazzi nella presa di coscienza del problema.

«Arrivano con la convinzione che “una canna ogni tanto” non possa far male. Ma i danni si vedono a lungo termine: difficoltà di concentrazione e una riduzione della fertilità maschile sono solo alcune delle conseguenze legate al consumo di stupefacenti», osserva la direttrice del servizio.

Secondo recenti studi, rispetto al passato il quantitativo di Thc, il principio attivo più presente nella cannabis, sarebbe aumentato sensibilmente. L’assunzione combinata con l’alcol, poi, fa il resto: gli shottini a base di vodka, rum e tequila sono l’anticamera dello “sballo”. Cinque, sei, sette buttati giù uno dietro l’altro con l’obiettivo di perdere il controllo.

Il gioco

Non meno preoccupante la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico: controlli poco efficaci rendono le scommesse online e quelle in ricevitoria facilmente accessibili anche agli under 18. «Per contrastare il fenomeno stiamo portando avanti un progetto con la Regione grazie ad un’équipe multidisciplinare guidata da Graziella Boi - va avanti Paola Milia - la prevenzione nelle scuole è la nostra arma più efficace».

Qualunque sia la dipendenza, la strada per uscirne è lunga e faticosa. «Cerchiamo sempre di coinvolgere nel percorso le famiglie - conclude la direttrice del Serd - troppo spesso “amiche” anziché guida».

