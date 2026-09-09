Alcol ai minorenni, stop al “Mae Beach” 

Dopo la chiusura per quattro giorni di qualche settimana fa, arrivata per vecchie irregolarità del 2024, la Questura chiude di nuovo il chiosco ex Colibrì – che ora si chiama Mae Beach - nel lungomare Poetto. Questa volta la mazzata è più pesante: 15 i giorni di chiusura e di fatto stagione finita per «somministrazione di alcool ai minori e serata danzante». Provvedimento in vigore da subito.

Il titolare Stefano Versace però non ci sta. «Ieri ho ricevuto la notifica di 15 giorni di chiusura», racconta, «sono profondamente deluso e amareggiato per questo ennesimo provvedimento che reputo totalmente ingiustificato. A differenza degli anni passati abbiamo drasticamente diminuito l’organizzazione di intrattenimento e soprattutto abbiamo quasi del tutto azzerato gli eventi notturni. Questo soprattutto per via del cantiere che ci ha completamente annientati impedendo praticamente l’accesso al locale e facendo crollare il fatturato dell’80 per cento. Siamo riusciti a tenere in piedi solo la serata della domenica che non va oltre le 23,30».

Per quanto riguarda l’accusa, Versace nega qualunque responsabilità: «Gli alcolici li serviamo solo dopo che ci viene mostrato un documento. Se poi un maggiorenne passa il bicchiere a un minorenne in altre zone del locale o fuori non abbiamo responsabilità. Quindici giorni di stop più altro quattro ad agosto per fatti risalenti al 2024, lo riteniamo un accanimento ingiustificato. E anche la durata del provvedimento è sproporzionata, 15 giorni non me li avevano mai dati nemmeno quando c’era stato un accoltellamento tra minori».

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