Alcol a minori, chiuso il “Da Mela” 

Era da tempo che gli agenti della Questura lo tenevano sotto controllo. Molte segnalazioni dei residenti alla Marina indicavano che al “Da Mela”, in via Baylle, nel quartiere Marina, si vendessero alcolici ai minorenni. La settimana scorsa i poliziotti sono passati all’azione, scoprendo che le denunce erano veritiere: in quel locale venivano vendute bevande alcoliche anche a chi non aveva ancora compiuto 18 anni. Fatto vietato dalla legge e che ha portato alla chiusura del locale per 15 giorni.

La ricostruzione

“La sera del 21 giugno, durante i controlli effettuati dalla Questura di Cagliari per il monitoraggio della movida del centro storico e mirati alla prevenzione e al contrasto del consumo di alcol da parte di minori, gli agenti hanno accertato che all’interno di un locale ubicato nel quartiere Marina erano state appena somministrate delle bevande alcoliche ad alcuni minorenni”, è scritto nel mattinale di via Amat.

“Alla luce di questo episodio, nonché di altre criticità che avevano interessato anche nel recente passato il locale in questione, il questore ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico per un periodo di 15 giorni, con provvedimento notificato il 27 giugno dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura”.

I residenti

Soddisfatto dell’iniziativa della questura Adolfo Costa, appena rieletto nel comitato dei residenti di Stampace, che riunisce le associazioni del centro storico. «È un ottimo segnale da parte del questore. Finalmente il grido d’allarme che lanciamo da anni è stato preso in considerazione dalla Polizia. Speriamo sia solo la prima di un’operazione contro la vendita di alcolici ai più piccoli, purtroppo un fenomeno diffuso nel centro storico».

Il Donegal

Il provvedimento temporaneo di chiusura sarà valutato anche a carico del pub Donegal di via Caprera, attualmente sottoposto a sequestro dall’Autorità giudiziaria in conseguenza del grave omicidio avvenuto al suo interno il 2 giugno, quando Fabio Piga, ex carabiniere di 37 anni, fu ucciso con una coltellata al cuore sferrata dal 19enne Yari Fa.

