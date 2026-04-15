Alcaraz si ritira e Sinner resta primo al mondo 

Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo lunedì prossimo e ha ampie possibilità di presentarsi da leader della classifica Atp anche a Roma. La notizia di ieri è il ritiro di Carlos Alcaraz dall’Atp 500 di Barcellona a causa di un infortunio al polso destro. Lo spagnolo in caso di successo in quel torneo avrebbe contro sorpassato l’azzurro in vetta al mondo. Invece tra quattro giorno l’azzurro avrà 390 punti di vantaggio sul rivale. Ora l’ultimo impegno importante prima dell’Atp 1000 di Roma sarà il parigrado di Madrid e bisognerà vedere in che condizioni si presenteranno all’appuntamento i due contendenti (pare che l’italiano abbia qualche problema di allergia).

Italiani in campo

Alcaraz a Barcellona era ipoteticamente sulla strada di Lorenzo Sonego, che oggi gioca gli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev: chi vince trova nei quarti il ceco Tomas Machac, che ha approfittato del forfait dello spagnolo. In campo anche Lorenzo Musetti, che deve guardarsi dal francese Corentin Moutet. Intanto Flavio Cobolli approda ai quarti dell’Atp 500 di Monaco regolando 6-2, 6-3 il belga Zizou Bergs. Luciano Darderi invece è stato sconfitto 2-6, 6-4, 6-1 dal ceco Vit Kopriva.

Paolini ko

Falsa partenza nel Wta 500 di Stoccarda per Jasmine Paolini, sorpresa dalla turca Zeynep Sonmez con un doppio 6-2. Nel Wta 250 di Rouen è in corsa Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà negli ottavi l’ucraina Veronika Podrez.

Pioggia al Forte

In sardegna la pioggia di ieri ha stoppato sul più bello il terzo Itf Combined in programma sul rosso di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project” organizzata dalla Forte Village Sports Academy col supporto della Regione. Nel singolare maschile lo stop è arrivato nel momento decisivo per Lorenzo Carboni che, perso il primo set 7-5 contro il tedesco Niels McDonald, si è aggiudicato 6-2 il secondo. Si ripartirà dal terzo set sul risultato di 4-3 per il tedesco e 15-0 per Carboni (al servizio). Nel singolare femminile Jessica Bertoldo (Tc Cagliari) aveva appena perso 6-2 il primo set contro la tedesca Marianna Thamm. Già agli ottavi Alessandra Mazzola (Tc Cagliari), attesa da Deborah Chiesa.



RIPRODUZIONE RISERVATA