Alcaraz: «Se con Sinner  non dai il 100% perdi» 

Melbourne. Ci sono rivalità sportive che vanno oltre i freddi numeri e che, anche in uno sport come il tennis - dove le statistiche sono il pane quotidiano di ogni appassionato - si fondano su vecchi aneddoti, sorrisi forzati e pacche sulle spalle. È il caso di quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due talenti con la racchetta più puri in circolazione. Il fatto che l'italiano sia il numero 1 mentre attualmente lo spagnolo sia “soltanto” il numero 3 non inficia la convinzione generale che agli Australian Open il big match sarà sicuramente la loro eventuale sfida. «Jannik? Quando lo affronto so che devo giocare al meglio se voglio vincere», dice lo spagnolo in una conferenza stampa dove la domanda ricorrente è stata il rapporto con l'amico alto-atesino. «Quando gioco contro di lui ho un approccio mentale diverso. Devi fare qualcosa di diverso: diversa preparazione, diverso approccio mentale - spiega Carlito. « Se incappi in un giornata storta, contro Jannik sai già che al 99% perderai». Il murciano è stato sorteggiato nella stessa metà di tabellone del numero 2 Alexandar Zverev. Quindi i due eredi designati di Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer si potranno eventualmente affrontare in finale. Intanto la coppia Bolelli-Vavassori ha vinto il torneo di doppio maschile Atp 250 di Adelaide. Primo successo del 2025 che rilancia le loro ambizioni per gli Open, dove lo scorso anno hanno perso soltanto in finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA