Alcaraz rimonta e sbotta 

Un set perso ed una rimonta prodigiosa. Carlos Alcaraz avanza a Indian Wells, rischiando un po' con Arthur Rinderknech. Non si arresta neanche Novak Djokovic che lamenta però un piccolo fastidio ad un braccio. Fuori, a sorpresa, Ben Shelton e quel Jakub Mensik che avava battuto Jannik Sinner due settimane fa. «Contro di me diventano tutti Federer». Alcaraz se la cava con una battuta ed un bel sorriso al termine di una prodigiosa rimonta con il francese Rinderknech: dopo aver perso il primo set 6-7 ed aver iniziato male il secondo, il numero 1 al mondo ha cambiato marcia e si è imposto 6-3, 6-2 raggiungendo gli ottavi di Indian Wells. Alcaraz, dopo l'incontro, ha spiegato che spesso ha la sensazione di trovarsi di fronte ad avversari con prestazioni straordinarie. «Mi viene da dire che sto giocando contro Roger Federer a ogni turno. Capita spesso che giochino a un livello davvero incredibile. Ho quasi la sensazione che succeda sempre contro di me», aggiunge. In realtà è il peso che devono portare tutti i numeri 1: gli avversari hanno il vantaggio di non avere nulla da perdere e di poter giocare senza pressioni. In semifinale Alcaraz, per ora atteso da Ruud agli ottavi, potrebbe incontrare Djokovic per la rivincita della finale degli Australian Open.

Ieri sera Jasmine Paolini, ultima italiana rimasta nel tabellone femminile, si è fatta sorprendere negli ottavi dalla ventunenne australiana Talia Gibson, numero 112 del mondo, alla prima vittoria contro una top 10: 7-5, 2-6, 6-1. Perso il primo set per dopo essere stata avanti di un break sul 3-1, la toscana si è rifatta nel secondo, per poi crollare nel terzo di fronte alla potenza dei colpi della rivale e allo scarso contributo del servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA