Tennis.
03 settembre 2025 alle 00:28

Alcaraz è già in semifinale 

Carlos Alcaraz si è qualificato alle semifinale degli Us Open, battendo in tre set il ceco Jiri Lehecka. Il numero 2 al mondo, che nel torneo non ha ancora perso un set, si è imposto in poco meno di due ore di gioco, col punteggio di 6-4, 6-2, 6-4. Il prossimo avversario dello spagnolo è uscito dalla sfida tra Novak Djokovic (7) e Taylor Fritz (4), che si è giocata nella notte italiana.

Sinner o Musetti, invece, sfideranno il vincente del match di oggi fra Auger Aliassime (25) e De Minaur (8).

Le ragazze

Continua la strardinaria corsa della coppia azzurra nel tabellone di doppio. Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno domani la semifinale degli Us Open, dopo la sofferta vittoria di ieri notte contro la coppia composta dalla canadese Dabrowski e la neozelandese Routliffe. Le giocatrici italiane hanno sconfitto nel match dei quarti la coppia formata dall’americana Muhammad e l’olandese Schuurs in due set (6-1, 7-6), soffrendo nel finale dopo un primo set dominato.

