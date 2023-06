Alcaraz-Djokovic e Ruud-Zverev 

Dopo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che giocheranno la prima semifinale, sanno il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev a giocare domani l’altra semifinale al Roland Garros. Il tedesco, attuale numero 27 al mondo, ha sconfitto in quattro set argentino Tomas Etcheverry (n.49) per 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 e giocherà contro Ruud, numero 4, che ha battuto sera tra il danese Holger Rune (6).

Alcaraz è sembrato di un altro pianeta, nel corso del match col in greco. Il quale, in conferenza stampa, ha dichiarato di esser stato penalizzato «dall’assunzione di melatonina per dormire».

Le donne

Nel tabellone femminile, la n.1 al mondo, Iga Swiatek, è approdata alla semifinale del torneo di Parigi battendo in due set la statunitense Coco Gauff (n.6) col punteggio di 6-4, 6-2, in un'ora e mezza di gioco. La polacca, campionessa uscente a Parigi, affronterà oggi la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.14), la quale ha eliminato la tunisina Ons Jabeur (7 al mondo) col punteggio di 3-6, 7-6, 6-1 dopo quasi due ore e mezza di gioco. E' la prima volta che una tennista del Brasile riesce a raggiungere le semifinali nello Slam francese nell'era Open. L'altra semifinale, sempre in programma stasera, metterà di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka (n.2) e la ceca Karolina Muchova.

