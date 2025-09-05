Alcaraz demolisce Djokovic 

Carlos Alcaraz è lì, con quella faccia che non ammette repliche. Manda a casa Nole Djokovic (6-4, 7-6, 6-2) e mette il cappello sulla finale degli Us Open. Prova di forza, di atletismo, di concretezza e di determinazione, davanti a un signore di 38 anni che non ha mai mollato, seppure nel terzo set la differenza fra i due rivali sia emersa prepotente. Basta un break nel primo set per andare a segno, per lo spagnolo, con il serbo apparso in buone condizioni, palla dopo palla. Nel secondo Djokovic costringe al tie break l’avversario ma lo perde a 4. Il terzo è stata una discesa di Alcaraz verso l’ultimo atto dello Slam americano e forse, ribadiamo forse, “the last dance” per Nole a New York.

Le donne

Una, la favorita, cerca il bis dopo il successo di un anno fa. L'altra, alla prima finale a New York, gioca la sua seconda di fila negli slam. Gli Us Open vedranno affrontarsi per il titolo nella Grande Mela la campionessa in carica Aryna Sabalenka che firma la vittoria numero 100 negli Slam e la statunitense Amanda Anisimova, che avrà una seconda occasione per scrivere il suo nome nella storia del tennis. In semifinale, nella riedizione della sfida di dodici mesi fa, Sabalenka ha sconfitto 4-6 6-3 6-4 Jessica Pegula, battuta per l'ottava volta in dieci confronti diretti. Anisimova cercherà di far dimenticare lo choc del doppio 6-0 subito a Wimbledon contro Iga Swiatek, dopo aver avuto la meglio su Naomi Osaka, ex n.1 del mondo e quattro volte campionessa Slam, battendola 6-7, 7-6, 6-3. Un successo che da lunedì la porterà per la prima volta nella top 5 nel ranking Wta. Giocherà per la decima volta contro Sabalenka, che ha battuto sei volte in nove confronti.

