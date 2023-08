Albrecht Dürer: in mostra a Quartu il maestro tedesco 

È uno dei massimi esponenti della pittura tedesca rinascimentale l’artista al quale è dedicata la mostra temporanea inaugurata ieri all’ex Convento dei Cappuccini di Quartu, in via Brigata Sassari. “ Albrecht Dürer – bulini e incisioni”, visitabile fino al 31 ottobre, chiude e completa il ciclo “I grandi incisori della storia dell’arte” sovvenzionato dall’Amministrazione Comunale, che ha visto Rembrandt nel 2018, Manet nel 2019 e Goya nel 2020.

I lavori

Quaranta opere di una collezione unica, tra incisioni e xilografie, realizzate tra il 1496 e il 1526 dal grande artista tedesco, messe in mostra tramite l’allestimento a cura del Museo Magmma Villacidro con la direzione artistica di Walter Marchionni. Dürer, dotato di un grande talento artistico sin dalla giovane età, proseguì per un periodo la tradizione artigianale familiare dove conobbe le tecniche di incisione sui metalli che, più avanti, metterà a frutto nei suoi celebri lavori a bulino e acquaforte. Passaggio fondamentale nel suo percorso artistico fu il periodo di studi in Italia, che intraprese alla ricerca di nuovi stimoli culturali. L’Italia lo accoglie e l’arte italiana lo influenza, ma diventandone anche debitrice. Le sue incisioni, infatti, ebbero grande fortuna e diffusione nel Bel Paese, che in un gioco di rimandi e scambi lo ha nutrito, per poi rimanerne profondamente segnato.

Collaterale

L’ex Convento dei Cappuccini sarà, in occasione della mostra, il fulcro per la realizzazione di laboratori didattici aperti a scuole e famiglie. I visitatori potranno fruire di visite guidate alla scoperta del mondo dell’incisione e del percorso artistico e storico che ha caratterizzato l’artista. In contemporanea alla mostra sarà allestita un’esposizione collaterale di 5 artisti selezionati dalle ultime due edizioni del premio nazionale Marchionni: Fabio Riaudo, Marco Poma, Laura Fonsa, Simone Geraci e Giovanni Dettori. «Quando penso a una mostra rivolgo l’attenzione su chi, tra i contemporanei, possa implementare gli argomenti trattati dalla presenza di un grande maestro della storia dell’arte», dichiara il curatore artistico, Walter Marchionni.

Una grande opportunità culturale per la città di Quartu: «Con il ciclo dedicato all’arte internazionale, e nello specifico a quella incisoria, abbiamo voluto sottolineare che l’arte è un linguaggio universale», commenta il sindaco Graziano Milia. «Portare la Grande arte a Quartu è una sfida ed è un modo per dialogare con i cittadini, mettendo a loro disposizione eventi di grande livello altrimenti fruibili in altri contesti».

RIPRODUZIONE RISERVATA