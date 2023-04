Albo municipale delle associazioni ambientali, primo incontro tra amministratori e volontari  

Prima l’assemblea e poi l’inaugurazione al teatro San Martino della mostra “I tesori naturali di un’isola” organizzata da Forestas.

Ambiente in primo piano due giorni af a Oristano, con il primo passo verso l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni del volontariato ambientale. A Palazzo degli Scolopi infatti i volontari si sono incontrati con il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

«Puntiamo a una collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni ambientaliste, al fine di sviluppare iniziative e progetti per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle aree verdi», ha detto Sanna.

«È stato un incontro molto positivo – commenta Maria Bonaria Zedda - In primo luogo è servito per conoscerci e alle stesse associazioni per conoscersi tra loro e capire i rispettivi ambiti di attività. La conoscenza e la premessa per il confronto prima e la collaborazione poi. E ora puntiamo a far nascere l’albo comunale delle associazioni di volontariato ambientale».

«Stiamo lavorando su un progetto molto ambizioso, Maristanis, che nasce per proteggere e unire le zone umide del golfo in un sistema integrato di gestione», ha ricordato poi l’assessore Zedda. ( m. g. )