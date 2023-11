Scadono a novembre i termini per presentare la domanda al Comune per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale. Nella richiesta, in carta semplice, si dovranno dichiarare le proprie generalità, la professione e l’assolvimento dell’obbligo scolastico. È necessario essere elettore del Comune, non essere dipendente del ministero dell’Interno, Poste, non appartenere a forze armate, Asl, non essere segretario né dipendente comunale. ( s.p. )

