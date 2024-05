Sono aperte le iscrizioni all’albo delle associazioni del Comune di Tratalias. La scadenza per presentare la domanda è stata fissata per il 10 giugno. Chiunque voglia svolgere attività presso il Comune dovrà obbligatoriamente iscriversi secondo le modalità indicate nell’avviso che è possibile visionare sul sito (o tramite la pagina Facebook) dell’ente. Sarà possibile prendere visione di tutte le regole previste. (f. m.)

