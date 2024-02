Albertosi rivela: mi hanno operato al cuore 

L’intervento è avvenuto a dicembre, ma è stato rivelato soltanto ieri. Ricky Albertosi, 84 anni, è stato operato per la riparazione della valvola mitrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna). Il portiere dello scudetto del Cagliari nel 1970, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970, si è affidato alle cure di Fausto Castriota, responsabile del laboratorio di cardioangiologia diagnostica e interventistica. Albertosi, spiega la clinica, ha dovuto sottoporsi a un'operazione al cuore a metà dicembre. La diagnosi: scompenso cardiaco associato ad un'insufficienza della valvola mitrale. «In passato avevo avuto due infarti», racconta Albertosi, «da lì ho iniziato ad avvertire sempre più una sensazione d'affanno anche solo a camminare, facevo molta fatica. Mio nipote mi ha suggerito di rivolgermi al professor Castriota».

«In persone di una certa età con un cuore non in forma, la chirurgia tradizionale è ad altissimo rischio. Abbiamo quindi optato per un approccio percutaneo che abbassa il rischio operatorio e dà un risultato ottimale», ha spiegato Castriota. «Il 16 dicembre sono stato ricoverato e due giorni dopo ero già a casa e mi sono goduto il Natale in famiglia. Ho reagito bene, mi sentivo benissimo», ha aggiunto l'ex calciatore.

