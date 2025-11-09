Albertosi incorona l’azzurro Caprile 

Da Albertosi a Caprile passando per Marchetti e Cragno. Il Cagliari ha sempre avuto una buona tradizione di portieri in Nazionale. Un passaggio in azzurro lo hanno fatto anche Corti (ma era un’Italia sperimentale) e Agazzi (senza, però, esordire) dando comunque lustro a un ruolo che in rossoblù - a parte qualche eccezione - ha fatto la differenza. Raramente come stavolta. Sia per la qualità che per l’incisività delle parate del numero uno veronese, assoluto protagonista e decisivo a dir poco.

Promosso da Ricky

«Chiedete pure ai miei amici cosa ho detto quando il Cagliari lo ha preso l’anno scorso: “Ha fatto un affare”. È affidabile e lo sta dimostrando». Tra i tanti complimenti per Caprile, quelli di Ricky Albertosi hanno indubbiamente un valore aggiunto. «Di lui mi piace soprattutto la sicurezza, ha una lucidità incredibile tra i pali, oltre a essere un grande atleta con dei riflessi pazzeschi. Non si spiegherebbero altrimenti le ultime parate», sottolinea l’ex portiere del Cagliari, oggi 86enne. «Si vede che è un leader poi dal modo in cui comanda la difesa». Il futuro in azzurro? «Donnarumma è forte, ma non stravedo per lui. Meret non mi piace. Fosse per me, il futuro in Nazionale dovrebbero giocarselo proprio Caprile con Carnesecchi».

L’idolo Buffon

Il futuro è adesso. Classe 2001, è già iniziato il derby tra il Milan e l’Inter per accaparrarselo a suon di milioni (il Cagliari non sembra disposto nemmeno a sedersi per meno di 20), gli hanno messo gli occhi addosso anche alcuni club inglesi. Un predestinato, insomma, che oggi varcherà per la prima volta i cancelli di Coverciano in vista delle gare con Moldavia e Norvegia. Difficilmente esordirà. Sostituisce Meret, infortunato. Di fatto, è il quarto portiere dietro l’intoccabile Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. Mette comunque un piede, anzi una mano, nel regno azzurro. Avrà poi l’opportunità di confrontarsi con Buffon, suo idolo sin da bambino (non perde occasione per ricordarlo) e oggi capo delegazione della Nazionale. Sì sono conosciuti dopo un Bari-Parma, nell’ultimo anno di Buffon da giocatore. «È stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita», ha ammesso Caprile in un’intervista a L’Unione Sarda. Stavolta sarà diverso. E vale quasi quanto il debutto che, prima o poi, arriverà. Ne sono tutti convinti, non solo al Cagliari che ha avuto il merito di rilanciarlo grazie anche all’ex allenatore Nicola (aveva fatto il diavolo a quattro per averlo a gennaio) e all’ex ds Bonato, che era riuscito a strappare al Napoli un prestito con diritto di riscatto a soli 8 milioni. Servirà almeno il triplo - probabilmente - per acquistarlo. Tempo al tempo. Giulini, Pisacane e la squadra se lo godono sin che possono e, come tutti, non smettono di stupirsi. La doppia parata di Verona, la città dove è nato, era al limite del surreale così come quella di Udine. Lunedì a Como ha utilizzato il fianco, quindi il pettorale, per intercettare il tiro ravvicinato a botta sicura di Morata. Un fattore. Il vero top player del Cagliari che, insieme a lui, cresce e riparte.

