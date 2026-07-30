Alberto Pili è il nuovo segretario cittadino del Partito democratico Così ha deciso il congresso riunitosi nella serata di mercoledì. Classe 1966, Pili è stato per tre volte consigliere comunale, prima dal 1997 al 2005 con alla guida Antonangelo Casula e poi Tore Cherchi, e ancora dal 2021 ad oggi con Pietro Morittu. In Provincia consigliere dal 2005 al 2010, poi assessore dal 2010 sino al commissariamento del 2013. È stato già segretario cittadino dal 1999 al 2006 con l’allora Ds. Molto chiare le priorità per il futuro: «Il ricambio generazionale e il protagonismo giovanile sarà il mio principale obiettivo. È mia intenzione l’apertura del circolo dei giovani democratici e la riorganizzazione dei circoli di Carbonia Centro, Cortoghiana e Bacu Abis». Pili non può non guardare alle amministrative della prossima primavera: «Il congresso ha approvato la ricandidatura a sindaco di Pietro Morittu». L’età avrà una sua importanza: «Io non mi ricandiderò e mi auguro che la lista di coloro che andremo a candidare abbia un’età media sotto i 50 anni». E le alleanze? «Si parte dalla conferma della coalizione attuale con la quale si valuteranno insieme opportunità e condizioni per un'apertura ad altre forze progressiste o liste civiche della stessa ispirazione politica».

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