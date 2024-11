Alberto Melis nuovo tecnico del Decimo 07 

Decimomannu. Il Decimo 07 affida la guida tecnica ad Alberto Melis, che subentra a Damiano Bartoli. La squadra del presidente Corrado Pireddu è ambiziosa e punta al salto di categoria. È nel girone B di Seconda categoria e dopo otto giornate occupa la seconda posizione con quindici punti (frutto di quattro vittorie e tre pareggi) a cinque lunghezza dalla capolista Capoterra, che però ha giocato una partita in più.

«Sono felicissimo», dice Melis, che ha vinto due campionati di Seconda con Pirri e Selargius, «e ringrazio la società per questa opportunità. Darò il massimo. La rosa è valida. L’obiettivo? Il salto di categoria, consapevoli che non sarà semplice». Arriverà un attaccante, il direttore sportivo Maurizio Carta ci sta lavorando. Domani per Melis l’esordio in campionato sul campo dell’Ussana. (ant. ser.)

