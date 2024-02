Alberto Erre, Ray Charles e gli altri 

Fonico tra i migliori d'Italia, capace di spaziare tra Chick Korea, Ray Charles e i Manatthan Transfer ai due Papi, Benedetto XVI e Francesco, arrivati a Cagliari, passando per la lirica in piazza d'Italia a Sassari. Produttore e anche un po' etnomusicologo. Alberto Erre, che gestisce insieme al fratello Paolo il Rockhaus Blu Studio (RBS) di Sassari, festeggerà nel 2026 ben 40 anni di attività: ha registrato e prodotto più di 600 dischi. Dalle star internazionali al lancio dei Tazenda, dalla classica al rock, dall'amplificazione del Pontefice a quella di un'intera orchestra. Il suono, la registrazione e la produzione non hanno segreti per il sessantaduenne sassarese.

Alberto Erre ha varato alcuni progetti interessanti negli ultimi mesi legati non solo alla trasformazione dell'etichetta RBS in Rockhaus Digital. Ha recuperato prima le registrazioni della Pmi, storica rock band sassarese degli anni Novanta, poi i componenti del gruppo e quindi lanciato l'Ep “Per chi resta” con brani rimasti inediti e alcuni nuovi.

Per rilanciare i Pmi avete scelto una strada originale, spieghiamola?

«Prima abbiamo stampato l'ep fisico e poi siamo usciti col formato digitale, un po' il contrario, ma abbiamo visto che l'idea ha funzionato. Per la presentazione a Cagliari e Sassari non abbiamo scelto il classico concerto ma una chiacchierata coi protagonisti alternata ai brani e la formula è piaciuta tanto, forse perché ricorda quando ci si trovava in casa con amici ad ascoltare e commentare i dischi».

L'altro progetto è una sorta di mix tra Buena Vista Social Club ed etnomusicologia sulla canzone sassarese.

«C'è stata una rassegna alcuni giovedì nella trattoria dell'Assassino che propone piatti tipici sassaresi. I Zeppara suonavano in acustico, chitarra e voce, che è nello spirito di Sassari, quando vai agli spuntini. Ho registrato tutto, quindi si sente la musica ma anche in sottofondo i piatti, gente che parla e poi gli applausi. E questo mi ha fatto venire un'idea più in grande».

Quale?

«Vorrei iniziare a raccogliere dei reperti, le registrazioni nelle case private e realizzare un archivio storico digitale della musica sarda e delle poesie per tutelarle e poterle ascoltare anche tra cento anni».

Quasi un lavoro da etnomusicologo?

«Quando insieme al figlio Simone abbiamo digitalizzato l'archivio di Pietro Sassu mi sono reso conto dell'importanza di registrare canzoni, musica, racconti parole»..

Aneddoti?

«Ce ne sono centinaia. Ray Charles non suonava se non aveva esattamente quella marca di champagne e non potevi imbrogliarlo. Le feste-concerto a casa di Massimo Cellino allora presidente del Cagliari. Chick Corea che nel testamento ha preteso fosse finito il lavoro con l'orchestra da Camera della Sardegna..».

Com'è cambiata la tecnologia?

«La tecnologia per registrare bene in studio c'era già ai tempi dei Beatles. I miglioramenti sono nel supporto di registrazione: prima c'era l'ingombrante e costoso nastro magnetico, ora i sistemi sono digitali e i supporti sono ridotti».

La rimasterizzazione sui vinili è solo operazione nostalgia?

«Ristampare un vinile partendo dal cd che già comprime la dinamica del suono è un'operazione che capisco poco. Quando invece nello studio rimasterizziamo la musica di Piero Marras, dei Bertas e Tazenda partiamo dai master originali: la qualità è superiore».

