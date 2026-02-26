VaiOnline
La storia.
27 febbraio 2026 alle 00:40

Alberto Bertoli: «Ero un bambino di 11 anni Non avevo mai visto papà così elegante!» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Otto minuti di applausi. Perché certe cose si sentono e il pubblico lo avvertì chiaramente: la canzone che aveva appena ascoltato, “Spunta la luna del monte” dei Tazenda con Pierangelo Bertoli, sarebbe entrata nella storia.

Quel Sanremo 1991 fu una seconda giovinezza per Bertoli, e il figlio Alberto, anche lui musicista e in questi giorni nella Città dei Fiori, lo ricorda bene: «Non fu solo la sua prima esperienza al Festival. Per lui, Andrea Parodi e tutti i Tazenda, rappresentò l’abbattimento di una barriera di comunicazione». “Spunta la luna dal monte” era «il simbolo dell’unione tra le persone, degli ultimi e dei diseredati, nonostante una lingua che non tutti capiscono. Ma anche l’italiano non tutti lo capiscono. La magia della musica è proprio questa: far sì che certi messaggi passino».

All’epoca Alberto aveva appena 11 anni: «Papà indossava doppiopetto e cravatta, non l’avevo mai visto così elegante». Nel 2022, a vent’anni dalla morte del cantautore emiliano che a soli dieci mesi fu colpito da una grave forma di poliomielite, ha pubblicato “Due voci intorno a un fuoco”, un doppio album in duetto virtuale con il padre con i più grandi successi: «Sono nato che papà era già Pierangelo Bertoli ed era già su una sedia a rotelle. La musica per lui era un lavoro, molto fortunato per il successo che ebbe, ma sempre un lavoro che gli serviva per vivere. Uno degli insegnamenti più belli» ( a.d. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 