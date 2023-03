Alberti, appello a Solinas «La Regione salvi il liceo»  

«La Regione intervenga per salvare il liceo Alberti e salvaguardare il diritto allo studio dei suoi studenti». Lo chiede un’interrogazione, prime firmatarie le consigliere Laura Caddeo di Demos e Maria Laura Orrù di Possibile, rivolta al presidente della Regione Christian Solinas e alla sua Giunta.

«La scadenza della concessione nel prossimo mese di settembre e contestuali notizie di stampa secondo le quali, nell’ambito della riqualificazione del litorale di Su Siccu, l’immobile ora occupato dall’istituto potrebbe essere destinato ad altro uso hanno aggiunto incertezza a una situazione resa ancora più complicata dalla parziale inagibilità della sede di viale Colombo», si legge nel documento sottoscritto anche da Eugenio Lai, Daniele Cocco, Diego Loi e Antonio Piu, consiglieri del gruppo Alleanza Rossoverde.

La scuola nata nel 1972, si trova in viale Colombo, in un immobile demaniale gestito dall’Autorità portuale, e in concessione alla Città metropolitana, da anni vive una situazione di precarietà e incertezza per lo svolgimento dell’attività didattica, in quanto gli studenti sono costretti a emigrare da una parte all’altra della città, rischiando così anche di compromettere la stessa offerta formativa.

Da anni la sede di Su Siccu soffre di gravi carenze strutturali. In autunno, l’ultimo sopralluogo ha dichiarato inagibili diverse aule, compreso l’unico laboratorio di chimica. Fino a oggi, però, nelle aule utilizzabili si svolge regolarmente lezione ma gli spazi a disposizione sono inevitabilmente ridotti, così alunni e insegnanti sono costretti a turnare nella sede di via Koch.

Oggi, la Città metropolitana, non essendo proprietaria dell’immobile, non può intervenire e per la messa in sicurezza è richiesta una proroga della concessione di 10 anni, per questo i consiglieri chiedono un intervento della Regione: «Sia presa ogni iniziativa per capire il reale stato di avanzamento dell’iter relativo alla riqualificazione del litorale Su Siccu, per il quale la Regione stessa deve dare un parere tecnico; venga garantito il diritto allo studio dei ragazzi sollecitando gli enti competenti a individuare con urgenza una soluzione alla situazione del Liceo Alberti; diventi possibile per gli enti competenti provvedere quanto prima per il ripristino e la messa in sicurezza degli spazi di studio ad oggi dichiarati inagibili».