Alberoni, un festival 

L'amore si impara: è uno degli insegnamenti che il sociologo Francesco Alberoni, scomparso a 93 anni, lascia come sua eredità e con queste parole è stato ricordato ai funerali, a Milano. In memoria del sociologo che ha indagato il processo dell'innamoramento nel suo saggio best seller da un milione di copie “Innamoramento e amore” del 1979, tradotto in tutto il mondo, i colleghi e gli studiosi che più gli erano vicini pensano di promuovere un festival delle emozioni nella città dove ha studiato, Pavia.