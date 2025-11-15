Albero  monumentale,  il caso in Aula 

Come mai non è stato fatto nulla per salvaguardale l’albero monumentale Sa Matta e Sa Cruxi di Masainas? E perché è stata ignorata la relazione dell’agronomo che prescriveva interventi per ridurre il rischio di cedimenti e crolli? Sono i quesiti al centro dell’interrogazione firmata dai consiglieri di minoranza Ivo Melis, Anna Silvia Todde e Alice Pisano che sulla vicenda hanno effettuato un accesso agli atti. «Dal 24 novembre 2021 al settembre 2024 non risultano eseguite le cure colturali prescritte nella relazione tecnica dell’agronomo, solo dopo la segnalazione fatta nel settembre 2024 è stata chiesta una nuova valutazione. E nella relazione del 10 ottobre 2024 si indicava di intervenire con premura e urgenza», sostengono i consiglieri.albero è il simbolo della nostra comunità – dice Ivo Melis – abbiamo bisogno di risposte, prima dei 30 giorni previsti per legge». ( f. m. )

