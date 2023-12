Albero e presepe realizzati all’uncinetto: «Lento è bello» 

Si sono firmate “Uncinettine 2023” e con l’uncinetto hanno realizzato un albero di Natale e un presepe nella piazza del Comune a Gesturi. L’iniziativa è di un gruppo di 40 donne del paese, dai 40 agli 80 anni di età, unite dalla stessa passione. Claudia Mura, 43 anni, è la promotrice: «I nostri progetti – rimarca – sono ecologici e inclusivi e puntano a stimolare e valorizzare questa fascia di età che viene poco considerata e il valore di un lavoro lento come l’uncinetto in un’epoca in cui tutto è a portata di click». Antonina Serra, 72 anni, è una delle donne che hanno realizzato l’opera: «Visto il risultato, siamo molto orgogliose», rivendica.

La festa di presentazione era prevista per il 22 dicembre ma il maltempo ha imposto un rinvio: l’appuntamento è per venerdì 29.

Inoltre, per la prima volta nella casa del Beato Nicola, il gruppo folk ha allestito un maxi presepe. «Per gli 800 anni dalla rappresentazione della natività a Greccio per opera di San Francesco – spiega Manuela Mereu, 37enne – abbiamo realizzato un presepe a tema sardo, con gli abiti, gli utensili e il richiamo alla vita agricola che hanno caratterizzato i primi decenni della vita di fra Nicola a Gesturi».

