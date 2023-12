Albero di Natale nel parco di Elena 

L’albero di Natale anche quest’anno ha trovato spazio al parco di Elena, in via Gramsci. Un albero vero, donato da un’azienda edile che per il secondo anno consecutivo ha deciso di regalare alla comunità il simbolo più significativo delle festività più attese dell'anno.

L'albero, un maestoso leccio mediterraneo, è stato addobbato con le luminarie durante una suggestiva cerimonia alla presenza anche dei bambini e degli studenti della scuola primaria che hanno collaborato nella realizzazione dell’albero. Non è mancato neppure il laboratorio creativo con gli elfi: i bambini hanno potuto scrivere la loro letterina, consegnandola poi a Babbo Natale. Quindi i canti di un coro polifonico che ha messo fine alla serata di inaugurazione del grande albero. (r. s.)

