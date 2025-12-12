VaiOnline
Decimomannu
13 dicembre 2025 alle 00:09

Albero di Natale con dipendenti e amministratori 

È nata da un'idea del presidente del Consiglio di Decimomannu, Luca Littera, l'iniziativa “Un albero in Comune”. Littera ha pensato di allestire un albero di Natale originale all'interno del Municipio, nel pianerottolo tra il piano terra e il primo piano: al posto delle palline classiche ha appeso dischetti di legno sui quali sono incisi i nomi di sindaca, assessori, consiglieri di maggioranza e minoranza e dipendenti dei diversi uffici comunali. A contorno, il logo del Comune e, nel retro di ciascuno, la scritta come «lavorare insieme per un obiettivo comune ci permette di ottenere risultati straordinari» o «un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l'impossibile»:

«La forza del gruppo è il nostro motto», ha commentato la sindaca Monica Cadeddu, «ed è ciò che guida ogni giorno il nostro impegno per la comunità. L'iniziativa rappresenta perfettamente questo spirito: ognuno di noi è un tassello, diverso ma indispensabile, di un'unica squadra al servizio dei cittadini».

