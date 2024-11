Albero di Natale a San Pietro, a rischio l’arrivo dell’abete 

Trento. Lo chiamano il Gigante verde, è alto trenta metri e ha duecento anni. Se ne sta lì in Val di Ledro, a Passo Nota, sul vecchio confine austro-ungarico, a 1.200 metri di altezza, ed è destinato a essere tagliato per diventare l’albero di Natale di Piazza San Pietro. Ma i ledrensi hanno scritto a Papa Francesco per evitare «questo anacronistico scempio». A dar loro man forte c’è anche la diffida scritta da un avvocato. «Siamo contrari a questa inutile strage - spiegano comitati e associazioni - Non ha senso poi parlare di danni dovuti al cambiamento climatico se poi perpetuiamo usanze come questa. Sarebbe bello vederlo decorato ma dove si trova, senza abbatterlo».

