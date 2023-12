Albero di ficus crolla su una panchina 

Tragedia sfiorata a Siliqua per il forte vento. Un grosso ficus, che da anni decora, e crea ombra nel tratto centrale del Corso Repubblica, si è improvvisamente spezzato, cadendo su due panchine che a quell’ora si trovavano vuote. Un caso fortunato, lo spazio pubblico, composto dalle due panche, durante la mattinata è sempre frequentata da anziani del paese, dove sostano anche per diverse ore. in quello spazio.Abbattuto dal maestrale anche grande pannello stradale, posto all’ingresso ovest del paese.

Le folate di vento hanno lasciato il segno anche a Torre delle Stelle dove un grosso pino è finito sulla strada, danneggiando anche il muro di recinzione di una villetta. Per fortuna in quel momento non transitavano lungo la strada nella via Acquario, angolo con la via Del Mare, né auto, né pedoni. Nella mattinata si provveduto a liberare la strada con le motoseghe. (a. cu.–r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA